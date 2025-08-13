Gran fiesta con la Nit Jove, un piromusical y juegos familiares

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Golmés culminó el domingo la celebración de su fiesta mayor, que incluyó actos como la gran Nit Jove del sábado en el Circuito de Cros, con conciertos de Doctor Prats, La Prole Band y DJ Trapella. La fiesta incluyó el domingo un espectacular piromusical exclusivo para el municipio. Hubo actividades para los más pequeños, conciertos y sesiones de baile en el pabellón.

Las celebraciones de verano en el Pla d’Urgell continuarán el próximo fin de semana con las fiestas en los municipios de Torregrossa, Linyola y Barbens.