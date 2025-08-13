Muere el conductor de un turismo al salir de la vía y chocar contra un árbol en Sanaüja

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El conductor de un turismo ha muerto este miércoles en una salida de vía en la C-1412a. Según el Servei Català de Trànsit, el accidente se ha producido por causas que se investigan a la altura del punto kilométrico 15, cuando el turismo que conducía a la víctima ha salido de la calzada y ha chocado contra un árbol. Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 12.19 horas.

A raíz del siniestro, se han activado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que han hecho tareas de excarcelación, y una unidad terrestre y el helicóptero medicalizado del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).