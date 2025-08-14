Cierran piscinas en Almacelles y Tàrrega al hallar heces en el agua

Tàrrega y Almacelles han tenido que cerrar dos de sus piscinas municipales tras detectar excrementos humanos en el agua. Las comarcas de Lleida suman así seis cierres de piscinas en lo que va de verano por sucesos similares, que losayuntamientos afectados atribuyen a un reto viral difundido a través de redes sociales. Esto preocupa a los consistorios y a los usuarios de estos equipamientos.

En Tàrrega, el ayuntamiento comunicó ayer a mediodía el cierre preventivo “por motivos de salud pública” de la piscina grande del recinto municipal. El personal procedió según los protocolos establecidos, que consisten en evacuar de inmediato a los bañistas, retirar los excrementos y analizar la calidad del agua. Aplicaron un tratamiento cloración de choque, desinfectaron los filtros y llevaron a cabo un control riguroso de cloro y pH antes de autorizar de nuevo el baño. El consistorio ofreció acceso gratuito a las piscinas de Altet y Claravalls durate el cierre parcial de sus instalaciones para los abonados.

La alcaldesa, Alba Pijuan, lo calificó de un acto “lamentable” que puede comprometer la salud pública de las personas y que perjudica a todo el mundo en plena ola de calor. El consistorio espera reabrir hoy por la mañana la piscina clausurada si las analíticas son favorables.

En Almacelles, hallaron heces la tarde del martes en la piscina mediana del complejo municipal. No es la primera vez que esto sucede en el pueblo. El pasado 7 de agosto, las tres piscinas fueron clausuradas por la misma causa. La alcaldesa, Vanesa Olivart, condenó estos comportamientos incívicos y recordó que han interpuesto denuncias ante los Mossos y la policía local. “Pero pedimos la colaboración ciudadana, aunque sea de forma anónima, para identificar al autor o autores”, señaló Olivart, que también advirtió del coste que supone estos actos, que obligan a vaciar parcialmente las piscinas, aplicar tratamientos químicos especiales y realizar análisis antes de poder reabrir.

Además de Tàrrega y Almacelles —dos veces—, también se han detectado excrementos este verano en las piscinas de Alcarràs, Bellver de Cerdanya y Corbins. Los ayuntamientos coinciden en señalar el riesgo para la salud pública, dado que la contaminación fecal del agua puede transmitir infecciones, especialmente en niños y personas con defensas bajas.