Habilitan la Sala de la Llar como refugio climático

El ayuntamiento de Castelldans ha acondicionado la Sala de Llar para convertirla en un refugio climático donde los vecinos puedan guarecerse durante las tardes de intenso calor como las que se están registran durante las olas de calor del verano. La intervención ha incluido el aislamiento exterior de equipamiento, la renovación el tejado y mejoras en la entrada. Ha supuesto una inversión de más de 110.000 euros que ha sufragado la conselleria de Agricultura, según explicó el alcalde, Conrad Llovera. La pasada semana, el ayuntamiento mostró las nuevas instalaciones a los vecinos, que pudieron recorrer el equipamiento. Por otra parte, el ayuntamiento está a la espera de los últimos retoques para poder abrir la Sala de Les Arcades, ya finalizada y donde tan solo queda instalar la nueva iluminación.