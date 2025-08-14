Pancartas en contra de la planta de biogás proyectada en Anglesola

Una de las pancartas en contra de la planta de biogás en Anglesola. - C.MARSIÑACH

Los vecinos de Anglesola han empezado a hacer visible su malestar por la planta de biogás que se proyecta en el municipio. En algunos balcones han colocado pancartas en las que se puede leer: “No a la planta de biogás de Anglesola”.

Los vecinos, que prefieren mantenerse en el anonimato, temen que genere molestias. “Tendremos un olor a purín que no se podrá aguantar y mucho ruido de camiones”. Otros se preguntan por qué no la instalan en medio de un descampado: “¿Por qué tienen que ponerla tan cerca de la población?”

En Vilagrassa está prevista la instalación de otra planta de biogás a seis kilómetros del núcleo urbano de este municipio y de Anglesola. “Estaremos rodeados de malos olores y no veremos ningún puesto de trabajo”, lamentan. La empresa promotora asegura que su actividad no es contaminante y que va a crear empleo.

La alcaldesa de Anglesola, Carme Miró, y el alcalde de Vilagrassa, Josep Maria Mor, están estudiando ambos proyectos. El segundo explicó que prevé presentar en el próximo pleno una moción al respecto.

