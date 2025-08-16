Encuentran excrementos en la piscina grande de Tàrrega por tercera vez esta semana

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha tenido que cerrar por tercera vez esta semana la piscina grande al encontrar de nuevo excrementos en el agua. La nueva gamberrada ha pasado justo un día después de que se detectaran excrementos, cosa que obligó a evacuar a los bañistas y al cierre provisional, hasta que por la noche, después de aplicar el protocolo sanitario, el consistorio comunicó que este sábado la piscina abriría con normalidad a las 10.30 h. No obstante, la historia se ha vuelto a repetir.

El ayuntamiento de Tàrrega anunció ayer que agentes de la policía local vigilarán de incógnito el recinto. Este verano ha habido 7 cierres de piscinas por excrementos en el agua, lo cual se atribuye a un reto viral.