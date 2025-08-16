Una situación sin precedentes: cerrados nueve espacios naturales de Catalunya por el alto riesgo de incendio

Publicado por redacoió / ACN Creado: Actualizado:

Catalunya ha cerrado este sábado nueve espacios naturales por el alto riesgo de incendio. Las restricciones se alargarán hasta el lunes, con el domingo como el día de máximo peligro. La jefa de guardia del cuerpo de Agentes Rurales, Alicia Bayán, ha explicado que la restricción de acceso a nueve macizos es una situación "sin precedentes" y se debe a las condiciones meteorológicas: altas temperaturas, humedad por debajo del 30% y viento de norte, además de la escasez de lluvias los últimos días.

Este sábado hay hasta 126 municipios de 13 comarcas donde se ha activado el nivel 4 del Plan Alfa por peligro extremo de incendio forestal, y 128 localidades más de 19 comarcas que también estarán en nivel 3, por peligro muy alto.

Los espacios cerrados son el Cap de Creus y la sierra de l'Albera en Girona; las montañas de Tivissa-Vandellòs, la sierra de Montsant y las montañas de Prades en el camp de Tarragona; las sierras de Cardó-Boix y Els Ports en las Terres de l'Ebre y, finalmente, el Montsec d'Ares y la sierra de Mont-roig en Lleida.