Diez cierres de piscinas en Lleida por excrementos en el agua este verano

El ayuntamiento de Camarasa clausuró ayer por la mañana sus piscinas municipales tras encontrar heces en el agua. El consistorio emitió un bando que prohibía “por seguridad y salud” bañarse en ellas “hasta nuevo aviso” y atribuyó este suceso a una “gamberrada viral”. Aunque las piscinas quedaron fuera de servicio, se mantuvo abierto el bar del recinto.

La alcaldesa, Elisabet Lizaso, explicó que se desconoce quién es el autor de este acto de vandalismo y recalcó que ha perjudicado al conjunto del pueblo en plena ola de calor. El consistorio ha iniciado el tratamiento del agua de las piscinas y esperará a disponer de análisis favorables sobre su calidad para poder reabrirlas.

Este es el décimo suceso de este tipo que obliga a cerrar piscinas en lo que va de verano en las comarcas de Lleida. Tàrrega ha clausurado las suyas tres veces por este motivo en una semana, en Almacelles ha sucedido dos veces y también ha ocurrido en Bellver de Cerdanya, Corbins, Alcarràs y Bellpuig. En todos los casos se atribuye a un reto viral difundido a través de las redes sociales.

Vigilancia privada en Tàrrega

Tàrrega y Bellpuig reabrieron ayer sus piscinas tras clausurarlas el pasado sábado por heces en el agua. En la capital del Urgell lo hicieron con dos vigilantes de una empresa de seguridad privada contratada por el ayuntamiento. Los bañistas debían mostrar su DNI para comprar entradas de un día y se revisaban mochilas y bolsas a la entrada en busca de excrementos.