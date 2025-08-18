Los dos detenidos en Vallfogona de Balaguer están vinculados al terrorismo yihadista

🚩Detenidas dos personas vinculadas al terrorismo yihadista en #Lleida 🚔Uno de los detenidos, reincidente, publicaba de forma continuada contenidos de #DAESH 👮Este hecho junto a la voluntad de desplazarse a zona de conflicto, provocaron su detención el pasado jueves pic.twitter.com/YoJ20RABEa

Las dos personas detenidas por la Policía Nacional el pasado jueves en Vallfogona de Balaguer están presuntamente vinculadas con el terrorismo yihadista. Los dos hombres están acusados de los delitos de auto adoctrinamiento, adoctrinamiento activo terrorista y colaboración.

Según la policía, la investigación se inició hace un año y medio, cuando los especialistas en la lucha antiterrorista detectaron a una persona que presentaba una elevada actividad en la red, vinculada a páginas de la organización terrorista Daesh. Según los investigadores, uno de los detenidos presentaba un alto nivel de radicalización y accedía a repositorios yihadistas de forma sistemática y continuada. Además, realizaba un consumo prolongado de material yihadista y actuaba como un vector de captación, adoctrinamiento y autocapacitación para la comisión de atentados terroristas.

En la mañana del pasado jueves, los agentes desplegaron un dispositivo policial que concluyó la detención de los dos individuos y sendos registros domiciliarios en el que se han incautado distintos dispositivos informáticos que están siendo ahora analizados. Los dos detenidos han sido puestos a disposición de la justicia, que ha decretado el ingreso en prisión del principal investigado.