Alquiler a precios asequibles en Andorra: el gobierno andorrano ofrece incentivos para la construcción de nuevas viviendas

El Gobierno de Andorra ha anunciado algunas de las líneasde su plan para incentivar que los promotores privados construyan viviendas de alquiler a precios asequibles. Se trata de un programa de estímulos económicos, fiscales y urbanísticos, excepcional y limitado en el tiempo mientras se detecte necesidad de vivienda. Incluye una línea de financiación de euríbor más 0%, exenciones de tasas e impuestos aplicados a la actividad constructiva, reducciones al 0% de la cesión económica urbanística y la posibilidad de combinar la construcción de viviendas con la actividad de coliving.

El secretario de Estado de Vivienda de Andorra, Jordi Puy, defendió que “somos defensores firmes de la colaboración público privada como instrumento para afrontar retos como la vivienda, a largo plazo y con carácter estructural”. Puy ha recordado que el Govern andorrano lleva invertidos 75 millones desde el año 2024 para rehabilitar medio centenar de viviendas.

La Confederació Empresarial de Andorra, por su lado, defendió esta colaboración y cifró en 1.300 las viviendas en régimen de alquiler a precio asequible que se necesitarían (el 5% del parque de alquiler actual). También instó al Gobierno andorrano a ceder terrenos públicos de manera gratuita durante períodos de entre 30 y 50 años para que los privados construyan promociones a precio regulado con una rentabilidad moderada y con una gestión privada posterior.

El boom de la construcción tiene consecuencias visibles en parroquias como La Massana, en la que todos los metros cuadrados de techo edificable están agotados, a excepción de Erts.