Catalunya levanta las restricciones en los espacios naturales

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La Generalitat ha desactivado este martes de madrugada la alerta del Plan especial de emergencias por incendios forestales de Catalunya (Infocat) después de que el riesgo de incendio haya bajado de forma generalizada en el territorio. También se levantan las restricciones vigentes desde el sábado y se reabren los accesos a los espacios naturales de los municipios afectados por el nivel 4 del Plan Alfa de los Agentes Rurales, entre ellos el Montsec d'Ares y la sierra del Mont-roig, en Lleida.

En los últimos tres días, las actividades deportivas y otros como acampadas se han tenido que trasladar a un núcleo habitado o suspenderse en estas poblaciones, entre otras limitaciones. Según informa Protección Civil, este martes ningún municipio se encuentra ni el nivel 4, de peligro extremo de incendio forestal, ni en el 3, de peligro muy alto.

En los últimos días, la ola de calor había hecho disparar los termómetros y el riesgo de incendio ha sido extremo en más de un centenar de municipios de Catalunya, mientras grandes fuegos están devorando el noroeste de la Península.