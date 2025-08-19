Detenidos dos jóvenes en Tàrrega a raíz del tirón de una cadena de oro a una mujer

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Tàrrega detuvieron este lunes a dos jóvenes de 21 y 25 años como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación en la calle Sant Agustí de la capital del Urgell.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana cuando una mujer sufrió el tirón de una cadena de oro por parte de un joven que huyó rápidamente del lugar. La víctima denunció el incidente en la comisaría de los Mossos, proporcionando una descripción que coincidía con un individuo previamente identificado en varios incidentes en Tàrrega.

Después de activarse una orden de detención, agentes de la Policía Local localizaron y capturaron al presunto autor principal, un hombre de 21 años, en las proximidades de las piscinas municipales durante la primera hora de la tarde.

Detención del segundo implicado

Paralelamente, las fuerzas de seguridad habían acudido a un incidente en un edificio abandonado de la calle Urgell, donde un joven había accedido después de escalar la fachada y romper una ventana. Cuando los agentes llegaron, el sospechoso reaccionó con amenazas y autolesiones con cristales rotos.

Con la llegada del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), los agentes consiguieron controlar la situación y detener al hombre por daños, atentado contra la autoridad, resistencia y desobediencia. Durante el cacheo en comisaría, se le encontró escondida en el calcetín la misma cadena de oro sustraída aquella mañana.

Antecedentes y proceso judicial

Las investigaciones han confirmado que este segundo detenido, de 25 años, forma parte del mismo grupo que el autor del tirón, quedando también imputado por el robo violento. Ambos detenidos, que cuentan con antecedentes policiales, han pasado esta mañana a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cervera.