Exigen más seguridad en la C-53, donde ayer volcó un tractor en Penelles

La carretera C-53 registró ayer un nuevo accidente mientras alcaldes y vecinos reclaman más medidas de seguridad en la vía. Un tractor con una plataforma se salió de la carretera ayer a las 12.45 horas a su paso por Penelles y acabó volcado lateralmente en una finca de maíz. El conductor resultó ileso, aunque fue trasladado al CAP de Balaguer por prevención. El accidente se produjo en el punto kilométrico 133,5 en sentido Tàrrega.

Precisamente, el ayuntamiento de Tornabous reclamó ayer incrementar la seguridad en el tramo urbano de la C-53 después del accidente que se produjo la semana pasada en el que chocaron un camión y un turismo. El alcalde, David Vilaró, pedirá una reunión con los responsables de Carreteres para septiembre. Entre las medidas, solicitará “la construcción de una rotonda en el cruce con la carretera LV-3341 y la principal entrada al pueblo”. Por otro lado, están en marcha las obras de construcción de la reivindicada rotonda en el cruce de la C-53 con las carreteras LV-3028 y LV-3344 hacia Castellserà e Ivars d’Urgell. Los alcaldes de Castellserà, la Fuliola y Penelles y representantes de la plataforma Som Rotondes C-53 celebraron el inicio de esta actuación, pero insistieron en la necesidad de mejorar la seguridad en todo el tramo.

Por otra parte, una camionera resultó herida grave la noche del domingo tras volcar en la N-260 en Ribera d’Urgellet. El accidente tuvo lugar a las 22.49 horas y la conductora quedó atrapada en la cabina. Fue evacuada al hospital de La Seu. La carretera sufrió ayer afectaciones durante horas por la retirada del camión. En Organyà, una persona resultó herida leve tras una colisión entre un coche y una moto.