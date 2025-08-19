Tres jóvenes detenidos por robar en ocho bares de piscinas de pueblos de Les Garrigues

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres jóvenes sospechosos de cometer una serie de robos en establecimientos de hostelería situados en el interior de piscinas y centros deportivos municipales de la comarca de Les Garrigues, en Lleida. Las detenciones se produjeron a finales de la semana pasada cuando los agentes arrestaron a dos jóvenes de 19 años y un menor de edad, como presuntos autores de diez robos con fuerza y un robo con violencia e intimidación.

La investigación se inició a finales de julio, cuando la Unidad de Investigación de Mossos empezó a trabajar a raíz de una serie de robos en la comarca. Según las indagaciones policiales, los ladrones accedían a los establecimientos a altas horas de la madrugada forzando puertas y ventanas, y su objetivo principal era el dinero de las cajas registradoras, bebidas alcohólicas, alimentos y otros objetos de valor.

Entre los municipios afectados se encuentran Tarrés, Vinaixa, els Omellons, el Vilosell, Fulleda, Castelldans, Pobla de Cérvoles y L'Albagés, con un valor total del material sustraído superior a los 5.000 euros. Hay que destacar que en el robo ocurrido en Vinaixa el 26 de julio de 2024, los ladrones agredieron a un testigo que intentaba alertar por teléfono al sospechar que estaban robando en el recinto.

Identificación y detención de los sospechosos

Las imágenes obtenidas de los sistemas de seguridad de algunos de los asaltos permitieron a los investigadores determinar que, aunque iban tapados con capuchas, gorras y tapabocas para dificultar su identificación, se trataba de personas jóvenes que llegaban con un modelo concreto de vehículo.

El punto de inflexión llegó la madrugada del 14 de agosto, cuando una patrulla de la comisaría de Les Borges Blanques paró en Juneda a un vehículo ocupado por tres hombres. El coche iba cargado de bebidas alcohólicas, prendas de ropa oscura con capuchas, tapabocas, guantes y una herramienta tipo almádena. En aquel momento, los agentes decomisaron todos los objetos, pero ante la falta de indicios suficientes para relacionarlos con ningún robo concreto, los dejaron marcharse después de identificarlos plenamente.

Al día siguiente, gracias al trabajo previo de recopilación de indicios y análisis de imágenes, los investigadores pudieron constatar que las prendas de ropa decomisadas coincidían plenamente con las visionadas en las grabaciones y que el vehículo correspondía al que se estaba investigando. Con estas evidencias, el viernes por la noche los agentes localizaron y detuvieron en Arbeca a uno de los hombres y el menor de edad, mientras que posteriormente el otro hombre investigado se presentó voluntariamente en comisaría y quedó detenido.

El sábado por la mañana, una vez informada la Fiscalía de Menores, el menor fue entregado a sus familiares, mientras que los dos hombres adultos pasaron a disposición judicial este lunes ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.