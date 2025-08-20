‘Coca de recapte’ sin gluten y hecha por los jóvenes

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Palau d’Anglesola ha acogido un taller de coca de recapte sin gluten. Formó parte del proyecto “12 meses, 12 paisajes”, impulsado en el marco de la Región Gastronómica Mundial. La actividad, dirigida a los chicos y chicas de Fet a Jova, se celebró en el obrador del Davantal Net de Gluten y estuvo guiada por su responsable, Montse Fabrés.

Durante la sesión, los participantes aprendieron a preparar su propia coca mientras conocían también las características de la enfermedad celíaca y las precauciones que deben tenerse en cuenta en la elaboración de alimentos para personas con intolerancia al gluten. El proyecto “12 meses, 12 paisajes” dedica este mes de agosto al Pla d’Urgell, con el eje temático de las espigas doradas, trabajando el cereal, la harina, el pan y la pastelería. Por este motivo, en el taller participaron también miembros del Gremio de Panaderos de las Tierras de Lleida, del cual forma parte Davantal Net de Gluten, el único establecimiento asociado especializado en productos para celíacos.

El ciclo también ha incluido un taller para aprender a elaborar pan que tuvo lugar en el bar del polideportivo, así como la fiesta del pan con tomate y panadó que se celebró en la ermita de Sant Roc. Para el día 30 de agosto está previsto un viaje gastronómico de la coca de recapte en la plaza de la Generalitat.