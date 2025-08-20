Desmantelada una plantación de marihuana en una casa de Preixens

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a un joven de 20 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, en el marco de la operación para desmantelar una plantación de marihuana en la comarca de la Noguera. La detención es resultado de una investigación abierta al principio de agosto después de que la policía catalana tuviera indicios de la existencia de una plantación de marihuana en una casa situada en las afueras de Preixens.

A primera hora de este martes se autorizó una entrada y perquisición en el domicilio investigado. Un dispositivo iniciado por el ARRO de los Mossos, que accedió a la casa, permitió localizar y detener a un hombre y, una vez asegurado el espacio, los investigadores y la comitiva judicial realizaron el resto de las comprobaciones.

En el sótano encontraron tres salas habilitadas por el cultivo con un total de 301 plantas de marihuana en plena producción y avanzado estado de floración, con toda la maquinaria e infraestructura típica de los cultivos indoor en pleno funcionamiento: 60 focos, 22 ventiladores, 65 transformadores, 5 equipos potentes de aire acondicionado, 5 extractores y 10 filtros de carbono activo para evitar el olor hacia el exterior, 33 sacos de abonos, fitosanitarios, básculas y otras herramientas. En la planta baja, escondida en el interior de la chimenea, recogieron una bolsa con 216 gramos de ovillos, y en la planta superior encontraron más herramientas, material y equipos relacionados con la construcción de instalaciones “indoor”, así como una zona para secar el material vegetal.

Parte del material de la plantación ha sido entregado al ayuntamiento del pueblo

Los Mossos, en coordinación con la judicatura, entregaron parte de los equipamientos de climatización y los sacos de abonos al ayuntamiento de Preixens para su uso lícito en los equipamientos públicos de la localidad. Según explican los Mossos, con eso se pretende reducir el impacto de los residuos que se generan con estas actividades ilícitas y, al mismo tiempo, revertir positivamente en los servicios destinados a la población de la localidad y en los gastos públicos.

El detenido pasará este miércoles a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Balaguer.