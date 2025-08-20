Las olimpiadas más rurales

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Linyola ha vivido un fin de semana marcado por la gran participación de jóvenes y peñas en la decimotercera edición de las Olimpiadas Rurales, una competición singular que forma parte de la programación de las fiestas de agosto de este municipio del Pla d’Urgell. La colla Egypt 2001 a.C. se alzó con la victoria en una jornada que llenó de diversión las calles del municipio.

Las pruebas, que se desarrollaron en diferentes espacios del pueblo durante la noche del sábado, pusieron a prueba el ingenio, la destreza y el espíritu de equipo de los participantes. El momento culminante volvió a ser, como en años anteriores, la pista de barro, donde el humor y la camaradería fueron protagonistas. El alcalde de Linyola, Xavier Alís, destacó que este tipo de iniciativas muestran la capacidad del pueblo para unir tradición y juventud en un mismo espíritu. Este año se ha alcanzado la cifra de 18 colles y más de 270 peñistas, consolidando así el ambiente festivo de esta celebración.

La programación también incluyó el concurso de paellas el mismo sábado a mediodía, que volvió a congregar a un gran número de vecinos alrededor de la gastronomía y la convivencia. Un jurado formado por expertos fue el encargado de escoger la mejor. Cabe destacar que, en esta edición, la celebración contó como pregoneros a los integrantes de la coral Flor de Lli, en activo desde hace ya sesenta años.