Les Cassoles en Sidamon cumplen 40 años y Fira del Pou Alt en El Poal

La Associació contra el Càncer local, una de las entidades que ha participado en las fiestas de Barbens. - A.BARBENS

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Sidamon celebra a partir de hoy su Fiesta Mayor en honor a Sant Bartomeu con un programa repleto de propuestas pensadas para todas las generaciones. Entre ellas destaca la Festa de la Cassola de Pagès, que cumple ya cuarenta años y que se ha consolidado como un símbolo de identidad local. Lo que nació hace cuatro décadas como un encuentro gastronómico entre vecinos se ha convertido en una cita multitudinaria que reúne a centenares de comensales alrededor de un plato que combina tradición, productos de la tierra y convivencia.

Junto con la clásica cassola, la organización ha preparado también menús adaptados a vegetarianos y celíacos, con la voluntad de que nadie quede excluido de la fiesta.

Durante toda la semana habrán actividades de carácter festivo: juegos acuáticos en la piscina, un tobogán urbano, actuaciones musicales, el tradicional correfoc a cargo de la colla de diables Espelunca Diabòlica, una misa solemne en honor a Sant Bartomeu y un vermut popular. Además, la entrada a las piscinas municipales será gratuita del 20 al 25 de agosto, y los vecinos han sido invitados a engalanar sus balcones con la senyera para vestir el pueblo de fiesta.

Por su parte, el municipio de El Poal celebrará sus fiestas del 21 al 24 de agosto, con un programa que combina tradición, gastronomía y juventud. Uno de los actos centrales será la Fira del Pou Alt, que se celebrará el sábado por la mañana en la plaza Catalunya. Con una quincena de paradas de productos de proximidad y artesanía, la feria se consolida como un escaparate del comercio local y un espacio de encuentro para vecinos y visitantes. El sábado por la noche tendrá lugar la cena del Jovent y el domingo, el castillo de fuegos artificiales pondrá el broche de oro a cuatro días de actos que llenarán el pueblo de celebraciones.

Durante el pasado fin de semana, el Pla celebró las fiestas mayores de Linyola, Torregrossa y Barbens. En este último, se puso de relieve la fuerte implicación del tejido asociativo local, con entidades como la Associació Contra el Càncer, que organizó la caminada nocturna y la cena solidaria o las Dones Indianes, que dinamizaron el vermut musical. En Torregrossa, destacaron actividades como un correfoc o el concurso de dibujo.