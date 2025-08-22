Reabre la carretera de acceso a Os de Civís desde Andorra, afectada desde el martes por un desprendimiento

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El tráfico en la carretera CG-6 que da acceso al pueblo de Os de Civís, en les Valls de Valira (Alt Urgell), desde Andorra ha quedado restablecido este viernes por la tarde. Un desprendimiento de rocas causado por las lluvias había obligado a cortar la circulación desde el martes por la noche justa en la frontera. Una vez retirado todo el material procedente del desprendimiento en este punto, se han colocado unos bloques de contención en el lateral de la vía. Los primeros vehículos pudieron pasar el jueves al mediodía a través de un paso provisional habilidad para facilitar la salida de los turistas con convoyes que iban acompañados por los servicios de emergencias. Esta acción se repitió a la noche y este viernes por la mañana. Ya de cara al mediodía, se daba paso alternativo.