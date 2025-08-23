Feria centenaria y de kilómetro cero en Artesa de Segre

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Unos 60 expositores participan este fin de semana en la 581 Fira de Sant Bartomeu-Fira del Montsec, entre ellos una veintena de productores y varios cocineros que ofrecerán demostraciones culinarias en directo, degustaciones, maridajes y cenas al aire libre. Cada propuesta gastronómica estará basada en ingredientes de kilómetro cero, como harinas elaboradas en la centenaria harinera del municipio, harinas ecológicas, cervezas artesanas, embutidos, quesos o panes y coques tradicionales, además de aceite de oliva virgen extra, entre otros. La Fira cuenta con el respaldo de “Gust de Lleida”.

Los asistentes podrán disfrutar de una ruta gastronómica en la que se podrá participar con el “Passaport del gust”. El alcalde, Francecs Puigpinós, indicó que la feria se enmarca dentro de la campaña Catalunya Regiò Mundial de la Gastronomia, impulsada por la Generalitat, que reconoce el valor gastronómico del país y que dentro de la feria tendrá su espacio en “D’Artesa al Plat”. “El objetivo de dicha propuesta es reforzar el vínculo entre los productores y los restauradores locales mostrando cómo el producto de proximidad se transforma”, remarcó el primer edil. También habrá showcookings protagonizados por establecimientos emblemáticos como la centenaria Pastisseries Borrell, los restaurante El Celler, El Dien, El Xalet o la chef Olga Mayora.

La centenaria Fira de Artesa es una de las más antiguas de Catalunya con orígenes documentados en 1443. El certamen, conocido antiguamente como Fira del Meló, fue un punto de encuentro para la compra y venta de animales, herramientas agrícolas y productos del campo. Con el paso del tiempo y el declive de la producción de melones, el foco se ha puesto en el producto agroalimentario local, la artesanía, el comercio y la gastronomía, explicó el alcalde. Habrá un estand dedicado a la producción de melón de secano de Gerb y el domingo acogerá el mercado semanal, con lo que se espera una masiva afluencia de público.