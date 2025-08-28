Más de 260 conductores imputados por circular sin carnet en seis meses en Lleida

Los Mossos d'Esquadra imputaron en el primer semestre a un total de 264 conductores por circular sin el permiso en vigor en las comarcas leridanas. Aquí se incluyen tanto los que no tenían ningún punto en el carnet, los que lo tenían retirado o directamente que no lo habían obtenido nunca. Esta cifra supone un aumento del 16,8% respecto al primer semestre de 2024 y representan más del 42% del total de delitos contra la seguridad viaria.

Según los datos facilitados por la Policía catalana, en la región policial del Pirineu, los conductores denunciados entre enero y junio por circular con el permiso retirado, 13, o con la pérdida total de puntos, con 28, se han triplicado respecto al mismo periodo del año pasado. Por tipología, los Mossos denunciaron en las carreteras leridanas a 113 conductores por circular con pérdida total de puntos, un 34,5% más; 48 con el permiso retirado, un 54,8% más; y otros 103 porque no habían obtenido nunca la licencia. En este último caso, son un 7,2% menos respecto a los seis primeros meses de 2024.

También ha bajado la cifra de conductores ante el juez por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, con un total de 222 en el primer trimestre, lo que supone una caída del 23%. En cuanto a la velocidad penal, los Mossos d’Esquadra imputaron a ocho, mientras que se dispararon las denuncias por conducción temeraria, con 35, que en el caso del Pirineo se han triplicado, hasta un total de 12. En los seis primeros meses del año fueron imputados 22 conductores por causar lesiones imprudentes y las denuncias por originar un grave riesgo en la carretera se han multiplicado por dos al pasar de las 5 en el primer semestre de 2024 a 11 en el de este año, siete en Ponent. En total, han sido denunciados 625 conductores en seis meses, un 5,87% menos respecto al año pasado.

‘Cazado’ a 202 km/h por la C-14 en Ciutadilla

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el martes a un conductor de 40 años que fue interceptado circulando a 202 kilómetros por hora en la C-14 en Ciutadilla. Los hechos tuvieron lugar por la tarde durante un control preventivo de velocidad, en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 90 kilómetros por hora. A las 18.00 horas, el cinemómetro detectó un vehículo a 202 kilómetros por hora, más del doble de la permitida.

Los agentes pararon el coche a la entrada de Tàrrega e informaron al conductor de que había cometido un delito contra la seguridad viaria por circular a una velocidad penalmente punible. Al tratarse de un ciudadano extranjero, se desplazaron a la comisaría por si podía aportar algún justificante de residencia en el Estado. Al constatar que no disponía de residencia para poder garantizar las comunicaciones judiciales, quedó detenido para su pase a disposición judicial.