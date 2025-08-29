Detenidos tres ladrones en Montblanc tras una persecución de película desde Ivars d'Urgell

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a tres hombres en la AP-2 a la altura de Montblanc (Tarragona), acusados de un robo con fuerza cometido en Ivars d'Urgell (Lleida) y de pertenecer a un grupo criminal. La detención se produjo después de una peligrosa persecución en que los sospechosos se saltaron hasta tres controles policiales y embistieron deliberadamente un vehículo policial durante su huida.

Los hechos empezaron el martes 27 de agosto cuando los agentes detectaron un vehículo de alta gama con placas extranjeras en un control de tráfico en la carretera LV-3344, entre Ivars d'Urgell y Castellserà. Al ver la presencia policial, los ocupantes hicieron un cambio brusco de sentido y huyeron a alta velocidad, poniendo en alerta los agentes. Poco después, el mismo vehículo se saltó un semáforo provisional en una zona de obras cerca de Bellpuig, poniendo en grave riesgo a los trabajadores.

Simultáneamente, los Mossos recibieron el aviso de un robo con fuerza en un domicilio de Ivars d'Urgell, donde los ladrones habían sido sorprendidos por los vecinos mientras forzaban la puerta de entrada. Las descripciones y el tiempo de los hechos apuntaban a que los ocupantes del vehículo detectado en el control estarían implicados en el robo.

Persecución a alta velocidad por la autopista

Inmediatamente se activó un dispositivo de búsqueda con controles por toda la región. Hacia las 13 horas, el vehículo fue localizado en la rotonda de acceso a la AP-2 en Lleida, pero los sospechosos ignoraron las órdenes de pararse y accedieron a la autopista a gran velocidad en dirección Tarragona. Durante la huida, eludieron un tercer control situado en la salida de Les Borges Blanques.

Las patrullas no perdieron de vista a los fugitivos e iniciaron un seguimiento controlado por la autopista. Cuando los agentes intentaron adelantar el vehículo, los sospechosos impactaron deliberadamente contra el coche policial con la intención de hacerlo salir de la vía. Finalmente, hacia las 13:50 horas, el vehículo fue interceptado a la altura de Montblanc y los tres ocupantes fueron detenidos.

Material incriminatorio y modus operandi identificado

Durante el registro del vehículo, los agentes localizaron aplicadores de adhesivo epoxi utilizados para enganchar marcadores en las puertas de los domicilios, herramientas específicas para cometer robos y varias prendas de ropa. Además, las descripciones facilitadas por testimonios del robo coincidían con los ocupantes del vehículo.

A los tres detenidos —de 21, 24 y 55 años— se les atribuye un delito de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. Al conductor, el hombre de 55 años que ya contaba con antecedentes policiales, también se le imputan los delitos de conducción temeraria, daños y atentado contra agentes de la autoridad.

Según la investigación, todo apunta a que los detenidos formarían parte de un grupo criminal establecido en el Camp de Tarragona especializado en robos en domicilios. Su método consistiría en desplazarse en equipos de tres personas por toda Catalunya, donde el conductor se queda vigilando en un lugar discreto mientras los otros dos realizan el asalto para después huir rápidamente.

La coordinación entre la Región Policial de Ponent y la del Camp de Tarragona ha sido clave para el éxito de la operación. Los detenidos pasarán este jueves a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Valls.