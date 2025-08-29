Proyectan 156 nuevos nichos y 120 columbarios en el cementerio

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Guissona ha aprobado de forma inicial la segunda fase de remodelación y ampliación del cementerio con 156 nuevos nichos y 120 columbarios, y un presupuesto de 324.137 euros. En una primera fase, el consistorio adquirió un terreno de 2.173 metros cuadrados, se construyó el muro que delimita este nuevo recinto y se adecuó el interior. Con la ampliación, el cementerio pasará a ocupar una superficie 6.944 metros cuadrado. En esta segunda fase, se abrirá un acceso a la capilla ubicada en la parte posterior del antiguo cementerio, para que se pueda comunicar con el nuevo recinto. También se construirá un umbráculo entre dos bloques de nichos previstos en fases posteriores. Asimismo, se alzará un pequeño almacén anexo al nuevo recinto para guardar herramientas.

Paralelamente, el ayuntamiento ha aprobado, también de forma inicial, el proyecto para sustituir las cubiertas de fibrocemento del antiguo cementerio y así poder retirar el amianto y evitar filtraciones de agua. La actuación también contempla la mejora de la recogida y evacuación de aguas pluviales y del alumbrado así como del firme.

El pleno de julio aprobó una modificación de crédito de 810.989 euros, que en parte se destinará a ampliar el cementerio. El consistorio tenía un crédito de 108.000 euros y ahora añadirá otros 255.000 para las obras. Además, se destinarán 164.000 euros a sustituir las cubiertas.