Todo listo para el Aquelarre de Cervera, la fiesta del fuego y las brujas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Cervera se convertirá este fin de semana en la capital del fuego, las brujas y la música con la 48 edición de la fiesta del Aquelarre. Hoy viernes tendrá lugar la Trobada de Bestiari con seis bestias entre las que habrá el Drac de la Geltrú, la Godra de Caldes de Montbui, la Víbria Llacunalba de Canyelles y el Drac Miserach de Sant Pau d’Ordal. La jornada acabará con la actuación del grupo de percusión femenino Band Tokades en la plaza Major que, bajo el nombre de XXTravaganza, rendirá homenaje a los veinte espectáculos que ha ofrecido en el Aquelarre.

El sábado se celebrará la jornada central. Los más pequeños tomarán las calles por la tarde con el Aquelarret y por la noche llegará el momento más esperado, con el espectáculo central inspirado en La Flauta Màgica, codirigido por segundo año por Pol Bosch y Gemma Oriol. Incluirá la Invocació, Aparició y Escorreguda del Mascle Cabró en Cal Racó. El fuego será otro de los grandes protagonistas de la noche con los correfocs y el Foqueral final de la mano del Ball de Diables de Cervera Carranquers que, en esta ocasión, contará con los Diables Voramar del Serrallo y la Víbria de Tarragona como colla invitada. Quemarán más de 450 kilos de pólvora. El cabeza de cartel del apartado musical será Buhos, que actuará en la plaza Magdalena de Montclar. Habrá otros grupos y djs en otras plazas de la ciudad. Además, desde el viernes a las 17.00 horas y hasta el domingo abrirá la Fira del Gran Boc en los patios de la Universitat con paradas de esoterismo, productos naturales y tarot, así como talleres, conferencias, rituales y conciertos.

Durante la semana se han celebrado actividades previas como los talleres del Aquelarret, el Dimecres de Cendra en la plaza Major con pasacalles, el correfoc y los tradicionales títeres que llenaron todos los pases en la iglesia de Sant Joan, y el Dijous Gras en la plaza del Fossar tras la ampliación de las escaleras.