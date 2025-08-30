Critiques per massificacion e banhistes en Saut deth Pish
Era entitat ecologista Depana considère qu’era manca de regulacion deth lòc da mala imatge. Un parcatge limite er accès, mès eth banh non ei proïbit
Imatges de massificacion aguest ostiu en Saut deth Pish, ena ribèra de Varradòs, an tornat a méter dessús dera taula era pression toristica en quaqui des lòcs mès emblematics d’Aran. Eth saut d’aigua, format per dues cascades —era principau d’entre 15 e 20 mètres e ua auta de 5 —, atrè cada an a milenats de visitaires gràcies ara facilitat d’accès, pr’amor que sonque cau recórrer ua rota de pòc mès d’un quilomètre, entre anada e tornada, entà arribar a un paratge de berèsa excepcionau. Totun, era nauta afluéncia de visitaires e era practica de banhar-se enes sues aigües a hèt a sonar era alarma d’entitats ecologistes. “Aguest espaci non a normativa especifica, a despiet d’èster un des mès toristics dera Val”, se planh Lluís Toldrà, portavotz de Depana, que soslinhe que “era massificacion en aguest e d’auti lòcs confronte damb es valors de natura sauvatge de que presumís eth territòri”. Toldrà rebrembe que, en d’auti municipis catalans, s’an aplicat limitacions en gòrgs e sauts d’aigua, e reclame mesures similares en Saut deth Pish.
Des deth Conselh Generau rebrembèren qu’er accès ath lòc ei dejà regulat pera ordenança sus accès motorizat ath miei naturau d’Aran. Er aforament se limite as places de parcatge, eth nivèu d’ocupacion des quaus pòt consultar-se en quinsevolh moment a trauès dera app GuidAran. En çò que tanh ath banh, apuntèren qu’es proïbicions se limiten as aigües dera perifèria deth Parc Nacionau, coma es de Colomèrs e Valarties, e ath Noguera Palharesa ena zòna de Montgarri, declarat resèrva naturau parciau. Ena rèsta dera Val non se proïbís eth banh. Entà Depana, es mesures actuaus non son sufisentes. Prepause ua màger preséncia de vigilants, ja siguen deth Conselh o der Ajuntament de Vielha e Mijaran, e empedir es banhs e conductes que poguen causar damatge en entorn. Mès enlà der impacte ambientau sus era flòra e fauna, era entitat avertís tanben des risqui tàs banhistes. Ena cascada principau er aigua baishe damb pro fòrça tà rossegar pèires e d’auti objèctes, que supausen un perilh tàs que se lancen a nadar. Ad aquerò se some eth solèr umit e esguitlant.