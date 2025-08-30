Les restaurarà eth campanau de Sant Joan e lo harà visitable
Damb ua inversion de 160.000 èuros de Cultura e er Institut d’Estudis Ilerdencs
Er Ajuntament de Les projècte reabilitar er interior dera tor campanau dera glèisa parroquiau de Sant Joan Baptista. Vò atau garantir era seguretat der accès e hèr-lo visitable tà tot eth public. Era intervencion, avalorada en uns 160.000 èuros, permeterà substituir era antiga escala de husta, actuauments en un estat precari, per ua naua estructura que facilitarà autant es trabalhs de manteniment coma es visites toristiques. Eth baile, Andreu Cortés, expliquèc qu’aguest projècte “cerque refortilhar era preservacon deth patrimòni immobiliari e immateriau deth municipi, en tot somar actius visitables, ena linha de d’autes actuacions coma era deth castèth”.
En çò que tanh ara glèisa, siguec catalogada en 2024 coma Ben Culturau d’Interès Locau (BCIL), combine elements barròcs e neoclassics des sègles XVIII e XIX e consèrve detalhs singulars coma eth relòtge mecanic deth sègle XX e era maquinària der antic relòtge deth XVIII, expausada ena nau interiora.
Ena part nauta dera tor, de lèu 32 mètres de nautada, se trapen campanes de 1720, 1864 e 1883, que se meteràn en valor damb un recorrut museïstic. Aguesta actuacion se finançarà damb aportacions deth departament de Cultura dera Generalitat e er Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). Tanben a requerit autorizacion dera Comission de Patrimòni d’Aran (Auviatge).
Es òbres includissen era substitucion integrau dera escala interiora, eth sanejament de murs e henerècles damb mortèr de cal, era installacion de naues pòrtes e hièstres de husta, atau coma milhores ena installacion electrica, enlumenat d’emergéncia e mesures contra huecs. Eth pressupòst contèmple ath delà era collocacion de senhaus e proteccions tà hèr visitable eth recorrut damb garanties de seguretat.
Aguest projècte da continuitat as trabalhs de conservacion que, enes darrèrs, dejà destinèren uns 70.000 èuros ara nau e era sacristia, damb supòrt deth Conselh Generau d’Aran.