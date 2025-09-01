Una fuerte tormenta deja 47 litros en Alfarràs y vientos de 86 km/h en Alguaire

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Un episodio de intensas lluvias cruzó este domingo por la tarde la demarcación de Lleida, dejando marcados efectos especialmente en Alfarràs, donde se registraron más de 48 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos. Estas precipitaciones provocaron inundaciones en varios puntos del municipio, dañando el centro del pueblo y causando la entrada de agua en los bajos de numerosas viviendas particulares, así como en obras municipales que se estaban desarrollando en esos días. El alcalde de Alfarràs, Joan Carles Garcia, calificó el episodio de “brutal” y lamentó el estado en el que quedó el casco urbano, explicando que “ha habido piedras y tierra que ha bajado de la montaña y el alcantarillado ha colapsado en algunos puntos, levantándose varias tapas del suelo”. Además, avisó que “tendremos que hacer mucho trabajo con la brigada municipal para arreglarlo todo”, subrayando la magnitud de los trabajos de reparación a raíz de los daños del episodio meteorológico.

En Alguaire, aunque no se registraron lluvias tan intensas, sí se vivieron ráfagas de viento muy fuertes, alcanzando velocidades de hasta 23,7 metros por segundo (86 km/ hora). Afortunadamente, no se reportaron daños significativos en ese municipio. Las rachas de viento superaron también los 20 metros por segundo en Raimat. Las lluvias también descargaron intensamente en varios puntos de la comarca de la Noguera, destacando Sant Llorenç de Montgai con más de 40 litros y Os de Balaguer con más de 29 litros por metro cuadrado.

El temporal cruzó asimismo la Conca de Tremp y la ciudad de Balaguer, dejando lluvias importantes. Protección Civil, por su parte, había emitido previamente la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas en gran parte del territorio catalán, manteniendo la alerta activa durante todo el día de hoy.

El grado de peligro llegó a ser de 4 sobre 6 en algunas comarcas, con avisos de tiempo violento y riesgo muy alto en el Segrià, la Noguera y el Pallars Jussà, así como riesgo alto en Sobirà, Alt Urgell y Alta Ribagorça. Además, la Confederación Hidrográfica del Ebro informó que activó la intensificación de la vigilancia ante la previsión meteorológica adversa y advirtió sobre la posibilidad de crecidas en barrancos y rieras debido a la fuerte lluvia acumulada.

Este episodio de tormentas y vientos recuerda la importancia de la prevención y de la coordinación entre las administraciones para minimizar los daños en la población y en infraestructuras. Las brigadas municipales y los servicios de emergencia continúan trabajando para restablecer la normalidad en las zonas más afectadas. En cuanto al día de hoy, se prevén fuertes chubascos que pueden dejar hasta 40 litros en media hora durante la madrugada en comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona.