Detenido por cuarta vez en dos semanas por tráfico de drogas en Cervera

Los Mossos d'Esquadra han detenido al mismo hombre por cuarta vez en las últimas dos semanas por tráfico de drogas en Cervera. Se trata de un joven de 27 años conocido por sus antecedentes por vender drogas a pequeños consumidores. La detención se hizo el viernes pasado alrededor de las ocho y media de la tarde cuando una patrulla policial, que estaba haciendo tareas de seguridad ciudadana en servicio de paisano, lo detectó con actitud sospechosa. Acto seguido hicieron un seguimiento discreto y poco después, en la calle Llibertat, vieron cómo hacía una venta de una dosis de cocaína. Los Mossos le intervinieron la droga y le encontraron dos dosis más preparadas para la venta.

El detenido, que con esta es la cuarta vez que es detenido por hechos similares desde el pasado 14 de agosto, pasó a disposición judicial el pasado domingo ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cervera.