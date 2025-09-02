El turismo cierra un buen agosto con un 90% de ocupación

El sector turístico de Lleida cerró el domingo otro agosto con “muy buena ocupación”, especialmente en el Pirineo aunque las cifras también se extienden en las comarcas del llano. El presidente de la Federación de Hotelería de Lleida, Josep Castellarnau, apuntó que desde el 2 de agosto la ocupación ha oscilado entre el 85 y el 90% y “ha sido una ocupación lineal todo el mes con picos como el del 15 de agosto, que llegó al 100% en las comarcas de montaña”, dijo. Añadió que pese a que el mes de julio parecía “más flojo”, finalmente se remontó con cifras muy satisfactorias. Por su parte, Juli Alegre, director de Patronato de Turismo de Lleida, apuntó que a falta de tener los datos definitivos “ha sido un agosto excelente” en la línea del año pasado y con satisfacción del sector. Destactó que las estancias se han alargado entre cinco y siete días. Para este septiembre ya hay además las primeras reservas teniendo en cuenta que la Diada cae en jueves aunque el curso escolar comienza el 8 de septiembre. “Los pronósticos son buenos y si salen setas aún serán mejores”, dijo Castellarnau. La estación de Baqueira Beret, en paralelo, ha tenido un incremento de visitantes en las actividades en las pistas, con un incremento del 6%.