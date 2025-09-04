El albergue que acoge a turistas y temporeros se amplía con 11 plazas más

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Granadella está llevando a cabo las obras de ampliación del albergue municipal presupuestadas en más de 146.000 euros para las que ha recibido una ayuda de casi 90.000 a través del programa Leader, según explicó la alcaldesa Elena Llauradó. Hasta el momento el edificio ofrecía 17 plazas que se incrementarán con 11 más.

Se inauguró a finales de 2022, durante la campaña de la recogida de la oliva, ya que el equipamiento funciona como albergue de temporeros durante la campaña de producción del aceite, principalmente los meses de noviembre y diciembre, remarcó Llauradó. Sin embargo, también funciona como alojamiento juvenil y de turistas en verano. De hecho, ya está incluido en la Xarxa d’Albergues de Catalunya (Xanascat). Llauradó indicó que durante los fines de semana entre junio y agosto el albergue ha estado al completo.

El consistorio también impulsa la construcción de dos viviendas sociales que estarán acabadas a finales de este mes. Los fondos para llevar ejecutarlas vienen del Estado a través del ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, aunque el proyecto lo ejecuta el Incasòl. Está dirigido a jóvenes para evitar su éxodo y pueden utilizarlos durante 2 o 3 años.