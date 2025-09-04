Un pequeño pueblo de Lleida abrirá una tienda de ultramarinos: los vecinos ya no tendrán que ir a comprar en taxi

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Bovera ya ha finalizado los trámites para la adquisición del local donde abrirá una nueva tienda de ultramarinos a principios del año 2026, según la previsión del alcalde, Òscar Acero. El primer edil, taxista de profesión, dejará entonces de hacer viajes semanales con su taxi para llevar gratis de compras a Flix a los vecinos que lo soliciten. Comenzó a prestar este servicio en junio de 2024 y desde entonces ha hecho decenas de trayectos. Están pensados principalmente para la tercera edad, aunque cualquiera puede pedirlos.

La negociación con la única entidad bancaria del pueblo para la adquisición del local ha durado dos años, pero ya se puede decir que el consistorio es dueño de este espacio, que ha costado unos 18.000 euros, explicó Acero. El proyecto de adecuación del establecimiento está redactado y solo falta debatirlo en pleno para su aprobación, con lo que las obras podrían comenzar en los próximos meses. Acero indicó que ya hay dos candidatos para gestionar este servicio, aunque se abrirá un concurso para elegir al responsable de la tienda cuando se acabe la remodelación del local.

El alcalde indicó que se está negociando con una cadena de supermercados para que pueda abastecer de género el ultramarinos y “no sea necesario desplazarse a otros lugares para conseguir productos frescos, carnes o congelados. La intención es que mucho del género que se ponga a la venta sea del día” y que el establecimiento sea competitivo, ya que otro de los objetivos es atraer a vecinos de pueblos próximos como La Granadella o La Palma d’Ebre, este último en Tarragona. La tienda de Bovera cerró en 2023, y el ayuntamiento ha trabajado desde entonces para reabrirla porque considera que el pueblo debe cubrir las necesidades de los habitantes y evitar que marchen a comprar a Les Borges, Lleida o Flix.

El ayuntamiento ya logró reabrir hace tiempo la panadería y el horno artesano, que tiene bastante clientela. Cuenta también con un bar social, con lo que la tienda sería el tercer establecimiento del pueblo.