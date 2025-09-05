Detenidos en Lleida un hombre y una mujer por un robo con fuerza en un domicilio de Sudanell

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 36 años y a una mujer de 31 como presuntos autores de un robo con fuerza en un domicilio de Sudanell el mes pasado. Según informa la policía, los ladrones accedieron a un domicilio situado en la calle Ricard Vinyes y sustrajeron joyas y un teléfono móvil, entre otros objetos. Las gestiones de la unidad de investigación de la comisaría de Lleida, en colaboración con la de Mollerussa, permitieron identificar a los dos presuntos ladrones y los detuvieron la tarde del pasado miércoles en Lleida. Los investigadores pudieron recuperar una parte de los objetos sustraídos y ya los han entregado a su legítimo propietario.

Según los Mossos, la mujer detenida quedó en libertad después de declarar en la comisaría con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuándo sea requerida, mientras que el hombre está previsto que pase este viernes a disposición del juzgado de guardia de Lleida. La investigación continúa abierta para averiguar si podrían estar implicados en otros robos.