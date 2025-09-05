Más de 40 actos para celebrar la Festa Major

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Guissona dará el pistoletazo de salida a su Festa Major, que durará hasta el 11 de septiembre con una programación con más de 40 actividades y la participación de 23 entidades y restaurantes. Hoy arrancará con la rúa inaugural a las 19.00 con las colles geganteres de Guissona y del Poblenou, y en la plaza Major tendrá lugar el pregón. Según Agnès Pla, concejala de Cultura, el pregonero escogido es una “sorpresa y es uno de los momentos más emocionantes de la fiestas”. Por la noche, bares y restaurantes ofrecerán un Mos-toc conjunto con tapas y productos de proximidad.

El sábado se celebrará la cuarta edición de la Festa per a Tothom, que se iniciará por la mañana con el torneo de fútbol intercultural y seguirá por la tarde con actuaciones, bailes y degustaciones de comidas típicas de las siete comunidades más numerosas de Guissona. Por la noche habrá conciertos en la zona deportiva con Dr.Prats como cabeza de cartel. El domingo por la mañana, la Trobada Gegantera contará con la participación de una decena de colles y, por la noche, un correfoc con Les Forces Diabòliques de Sanaüja. El lunes se presentará el nuevo cuento del Piteu y la Llúcia y durante estos días también habrá espectáculos, conciertos y concursos, entre otras actividades. Ayer se inauguró la exposición Coses de dones en el Museu de Guissona, con materiales arqueológicos vinculados a las mujeres de la antigua Iesso.