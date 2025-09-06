Piden más paradas en la línea Tremp-El Pont

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Vecinos de pueblos pequeños de la Alta Ribagorça han mostrado su malestar porque la nueva línea de autobús que unirá Tremp y el Pont de Suert a partir del 12 de septiembre no incluye ninguna parada en los cruces que unen la carretera N-260 con los núcleos de Malpàs, Adons y Corroncui.

De esta forma, lamentan que no se les haya tenido en cuenta y que tampoco se haya facilitado el acceso a este servicio, aseguran, cuando no tienen ninguna opción de transporte público. Los vecinos han hecho llegar sus demandas a las administraciones locales, pero aseguran que “no han tenido ninguna respuesta ni resultado”. La nueva ruta ofrecerá cuatro expediciones por sentido en periodo lectivo, puesto que está pensada para facilitar la movilidad de estudiantes entre el Pallars Jussà y el Alta Ribagorça.