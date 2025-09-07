Inaugura una placa para rendir tributo al poeta Anton Navarro

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una placa en Vilaller conmemora desde el pasado viernes al poeta Mosén Anton Navarro, originario del municipio. Está en la que fue la casa natal de Navarro, autor de más de 940 textos, en su gran mayoría poemas. Asistieron al acto vecinos, familiares del homenajeado y alumnos del curso del Aula Univesitària dedicado al autor que se ha impartido en El Pont de Suert. Los escritores locales Xavier Macià y Assumpció Perna leyeron poemas de Navarro.