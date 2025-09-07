SEGRE

Un millar de personas en la Romeria de les Verges de la Ribagorça

REDACCIÓ

Un millar de personas acudieron ayer a Vilaller, anfitriona este año de la Romeria de les Verges de la Ribagorça i el Sobrarbe. Esta celebración itinerante reunió unas cuarenta imágenes de la Virgen, que marcharon en procesión por el pueblo desde la iglesia hasta una carpa habilitada por el ayuntamiento, donde hubo una misa a cargo del obispo de Barbastro, Ángel Javier Pérez Pueyo. El consistorio organizó también una comida para 400 comensales.

