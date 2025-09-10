Excarcelado el acusado de matar a su padre con insulina en Els Alamús

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El juzgado de Instrucción número 1 de Lleida decretó ayer la excarcelación de D.R.R., el vecino de Els Alamús de 45 años que fue arrestado el pasado mayo por los Mossos d’Esquadra por presuntamente haber acabado con la vida de su padre, J.A.R.R. de 69 y que era diabético, con una sobredosis de insulina, según ha podido saber SEGRE. La jueza ha dictado un auto en el que acuerda la puesta de libertad con cargos con comparecencias quincenales para el investigado, representado por el letrado Ángel Cabello. El hombre, que siempre ha negado los hechos que se le acusan, está imputado por un delito de homicidio. La jueza considera que en estos momentos de la instrucción de la causa no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, como sí apreció cuando le encarceló.

Los hechos tuvieron lugar la mañana del 9 de mayo cuando los Mossos d’Esquadra recibieron una llamada del SEM, que estaba atendiendo a un hombre que padecía una parada cardiorrespiratoria y que acabó falleciendo en una casa de la partida Clotal de Els Alamús. Los agentes que acudieron al domicilio habrían detectado indicios de que la muerte no se había producido por causas naturales, sino que podría tratarse de una muerte criminal. En el domicilio también se encontraba el hijo del fallecido, con el que se entrevistaron. Los investigadores determinaron que había incoherencias en sus explicaciones y, ante las sospechas de que pudiera haber causado la muerte de su progenitor, lo detuvieron como presunto autor de un delito de homicidio. El hombre pasó el día 12 a disposición judicial ante el juzgado de Instrucción 1 de Lleida, que dictó prisión provisional sin fianza.

Los investigadores, en base a los indicios, sospecharon que el investigado administró a su padre una dosis que podría ser el doble de la que necesitaba. Sobre este aspecto, el investigado declaró tanto en sede policial como en el juzgado que fue su progenitor la noche anterior le pidió que le suministrara una dosis con mayor cantidad de insulina porque tenía un bajo nivel de azúcar en la sangre debido a su diabetes. En cuanto al móvil, los Mossos sospechan que el supuesto parricidio se debió a la venta de una finca.