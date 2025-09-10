SEGRE
Simulacre

A les 10.00 hores sonarà un alarma a tots els mòbils en una prova de Protecció Civil

EDUCACIÓN

Las escuelas de Guissona, sin las integradoras sociales

Pancartas para exigir que vuelva en el Ramon Estadella. Síndica y sindicatos alertan de la pérdida de estos profesionales

Profesores y familias de la escuela Ramon Estadella reclaman recuperar la integradora social. - CARMINA MARSIÑACH

Profesores y familias de la escuela Ramon Estadella reclaman recuperar la integradora social. - CARMINA MARSIÑACH

Carmina Marsiñach
Publicado por
CARMINA MARSIÑACH
SEGARRA

Creado:

Actualizado:

En:

Las dos escuelas públicas y el instituto de Guissona se han quedado este curso sin técnicas de integración social (TIS), una situación que se da en toda Catalunya. El colegio Ramon Estadella ha hecho visible su malestar con pancartas en su entrada. Profesores y familias reclaman recuperar la integradora social que acompañaba a alumnos y familias vulnerables. “La igualdad de oportunidades queda sesgada sin esta figura, no hay inclusión”, dicen. Esta profesional también apoyaba a las familias en la gestión de ayudas, becas y acogía a los recién llegados. Por ello, piden poder continuar con la que trabajaba en el centro, ya que se ha ganado la confianza de las familias y conoce el contexto social del municipio.

En Guissona hay un elevado porcentaje de población de origen extranjero y “la tarea de cohesión, acogida e integración es primordial”, aseguran docentes y familias. Según Educación, la escuela Ramon Estadella no llega al porcentaje mínimo (51,36%) de alumnado con necesidades socioeconómicas para tener integradora. El centro debía iniciar el curso con un 48%, si bien la cifra ya ha aumentado con la llegada de seis nuevos alumnos.

La Síndica de Greuges advirtió que colegios de alta complejidad de Catalunya han perdido la integradora y que ello dificulta la atención a alumnos vulnerables. Los sindicatos denunciaron que hay 130 trabajadores sociales menos.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking