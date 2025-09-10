Las escuelas de Guissona, sin las integradoras sociales

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Las dos escuelas públicas y el instituto de Guissona se han quedado este curso sin técnicas de integración social (TIS), una situación que se da en toda Catalunya. El colegio Ramon Estadella ha hecho visible su malestar con pancartas en su entrada. Profesores y familias reclaman recuperar la integradora social que acompañaba a alumnos y familias vulnerables. “La igualdad de oportunidades queda sesgada sin esta figura, no hay inclusión”, dicen. Esta profesional también apoyaba a las familias en la gestión de ayudas, becas y acogía a los recién llegados. Por ello, piden poder continuar con la que trabajaba en el centro, ya que se ha ganado la confianza de las familias y conoce el contexto social del municipio.

En Guissona hay un elevado porcentaje de población de origen extranjero y “la tarea de cohesión, acogida e integración es primordial”, aseguran docentes y familias. Según Educación, la escuela Ramon Estadella no llega al porcentaje mínimo (51,36%) de alumnado con necesidades socioeconómicas para tener integradora. El centro debía iniciar el curso con un 48%, si bien la cifra ya ha aumentado con la llegada de seis nuevos alumnos.

La Síndica de Greuges advirtió que colegios de alta complejidad de Catalunya han perdido la integradora y que ello dificulta la atención a alumnos vulnerables. Los sindicatos denunciaron que hay 130 trabajadores sociales menos.