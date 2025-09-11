Fraga restituye el escudo nobiliario arrancado

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Fraga acometió ayer la obra para que el escudo nobiliario de Casa Lafuerza volviera a la fachada de la que fue arrancado el pasado mes de enero. Tras realizar el pertinente proceso administrativo, y una vez recibida la autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de Huesca, el consistorio ha ejecutado los trabajos para recolocar la pieza arquitectónica en su ubicación original de forma subsidiaria, con un coste de 2.700 euros. Esta cantidad, además de la recolocación del escudo, incluye también actuaciones como el traslado de este elemento patrimonial y la supervisión de una restauradora de patrimonio, tal como indicó la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de Huesca. El propietario del inmueble tendrá que asumir los gastos de la recolocación.