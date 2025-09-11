La comarca descarta asumir la gestión de las depuradoras

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El consell de Les Garrigues no se hará cargo de la gestión de las depuradoras hasta que la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no aborde la construcción de las instalaciones que todavía están pendientes en L’Albi, Cervià y Granyena, que acumulan años de retrasos. La mayoría de los entes comarcales tienen esta función, pero el de Les Garrigues la declina hasta que la Generalitat no haga la correspondiente inversión, según explicó el presidente, Antoni Villas. Actualmente, solo funcionan en la comarca seis instalaciones de este tipo. Están en los municipios de Les Borges Blanques, Arbeca, Bovera, Bellaguarda, La Granadella y Tarrés.

La construcción de tres nuevas depuradoras dejaría aún pendientes otras muchas en algunas poblaciones como El Vilosell o La Pobla de Cérvoles, que vierten aguas residuales en barrancos. Según el conseller comarcal de Medio Ambiente, Jaume Setó, el despliegue de instalaciones para depurar las aguas residuales de Les Garrigues acumula años de retraso y está todavía en los primeros pasos, pendiente de la redacción de los proyectos.

La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) y el ente comarcal mantienen contactos para que este último se pueda hacer cargo en el futuro de la gestión de los equipamientos, actualmente en manos de una empresa privada, pero no han fructificado. Fuentes de la ACA indicaron que ya están planificadas las intervenciones para poder sanear pequeños municipios de menos de 2.000 habitantes que representan en la actualidad un 2,3% de la población que no dispone de depuradora y que se ejecutarán en función de la disposición presupuestaria que haya. El periodo finaliza en 2033. No obstante, las de Les Garrigues no salen en el listado de infraestructuras previstas por la Generalitat.

Precisamente, la Agència Catalana de l’Aigua ha licitado el servicio de explotación del sistema de depuración de las estaciones de Les Garrigues y el Urgell por más de 9,5 millones de euros para una correcta gestión, conservación y mantenimento de los sistemas de saneamiento de Agramunt, Arbeca, Bellaguarda, Bellpuig, Les Borges Blanques, Bovera, La Granadella y Verdú por un periodo de 4 años. El plazo para presentar ofertas finalizó el día 5 y está pendiente la adjudicación.