Baqueira-Beret se queda sin mil plazas de pisos turísticos: "supone que se venderán muchos menos forfaits"

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El recorte de pisos turísticos derivado de la puesta en marcha del Registro Único de Viviendas de Alquiler de Corta Duración restará en torno a mil plazas de alojamiento en el entorno de la estación de esquí de Baqueira Beret, según las estimaciones del sector. Los cálculos se basan en el rechazo a la inscripción de 205 inmuebles en el municipio de Naut Aran, más de la mitad de ellas, 116, en el núcleo de Tredós, junto al complejo invernal, y en la capacidad de cuatro a cinco ocupantes que suelen tener.

“Cada día durante la temporada de esquí va a haber un millar de plazas menos en el entorno de Baqueira, la cuarta parte de ellas prácticamente concentradas a pie de pistas, y eso supone que se venderán muchos menos forfaits”, señalan fuentes del sector turístico. Naut Aran concentra la mitad de los pisos turísticos de la demarcación de Lleida cuya incripción en el registro, obligatoria para poder operar desde el 1 de julio, ha denegado el ministerio de Vivienda por incumplir normas locales, autonómicas o estatales.

Los datos de Vivienda redimensionan a la baja del parque de HUT (viviendas de uso turístico) en Lleida, que la conselleria de Empresa sitúa a partir de sus licencias en torno a 4.500 pisos y que el INE, que realiza cribados de los que se anuncian en portales, ha situado en el último lustro en una horquilla de 2.370 a 2.953. Sin embargo, en el registro estatal, abierto en enero, únicamente constan 1.262 con los papeles en regla y 252 con permiso temporal.