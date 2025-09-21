La berrea del ciervo empieza a atraer turistas al Pirineo
En parques naturales y reservas de caza
Los puntos de información para observar la berrea del ciervo abrieron ayer en los parques naturales del Alt Pirineu y Cadí Moixeró, así como en las reservas nacionales de caza del Alt Pallars, Boumort y del Cadí. Por uno de estos puntos, en Cerbi (La Guingueta), pasaron ayer una veintena de personas, ya que observar a los machos de esta especie en celo se ha convertido en un espectáculo que atrae cada vez a más visitantes hasta mediados de octubre. Así lo explicaron responsables de la empresa Obaga Activitats. De hecho, los hoteles del Pirineo mantienen este fin de semana una muy buena ocupación también por la temporada de setas y el turismo de aventura, en especial el rafting que finaliza el 15 de octubre. En el Parc Natural de l’Alt Pirineu y la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars hay tres puntos de observación gratuitos en Les Ares, Alós d’Isil y Cerbi. En el Cadí-Moixeró y la Reserva Nacional de Caça del Cadí, en Castellar de n’Hug y el Xalet de Coll de Pal, en el Berguedà; y Comaoriola (Cerdanya). En Boumort están en el Mirador de Fites y Pessonada. La reserva del Alt Pallars financia los servicios y es recomendable contratar a guías.