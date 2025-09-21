Construir un segundo teleférico en la Vall Fosca, con un trazado paralelo al de Endesa, para transportar turistas todo el año a la entrada del Parc Nacional d’Aigüestortes. Este es uno de los proyectos en los que trabaja PallarsActiu, la entidad público-privada que reúne a administraciones locales y empresas de los Pallars para impulsar el desarrollo económico de las dos comarcas. Lo presentó el jueves, en el transcurso de la décima edición de la Trobada Empresarial Pallaresa.

Pallars Actiu dispone ya de estudios preliminares para un teleférico con mayor capacidad que el actual y con prestaciones más orientadas al uso turístico. El de Endesa fue diseñado para tareas de mantenimiento de las centrales hidroeléctrias y la compañía lo cede en verano para transportar turistas. Con la instalación de uno nuevo, la entidad pretende favorecer la desestacionalización de la oferta turística y enlazar este medio de transporte con la recuperación, en el futuro, del histórico Carrilet ferroviario para turistas.

La entidad trabaja en esta propuesta en el marco de un convenio con el departamento de Economía de la Generalitat que incluye también el desarrollo de otras dos iniciativas. Una de ellas es la puesta en marcha de cultivos intensivos de cereal ecológico en la Conca de Tremp. El presidente de PallarsActiu, Carles Rabaneda, indicó que empezará en breve, después de que agricultores hayan llevado pruebas piloto en pequeñas parcelas a lo largo de los últimos años, guiados por consultores especializados.

El tercer proyecto es un fondo de capital riesgo, anunciado hace un año, dotado con fondos públicos y privados para inversiones en proyectos empresariales en el conjunto del Pirineo catalán. “Nuestra idea es que pueda empezar a funcionar en el primer trimestre de 2026”, indicó Rabaneda, que apuntó que están pendientes de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorice la sociedad que gestionará el fondo. PallarsActiu trabaja en la búsqueda de inversores y, de forma paralela, ha empezado a estudiar proyectos empresariales que pueden optar a financiación.

Durante el encuentro empresarial, la entidad expuso también sus reivindicaciones a la Generalitat. Estas se centran en mejorar las comunicaciones, en especial con obras en el Eix Pirinenc y el puerto de Comiols; y en mejorar la cobertura de telefonía e internet para hacerla llegar a todos los pueblos. La Trobada se celebró en esta ocasión en Esplugues de Llobregat y contó con una ponencia a cargo de Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona y originaria de La Pobla de Segur. Su conferencia, titulada Del Pallars a Barcelona: Innovació, territori i sostenibilitat empresarial, ofreció reflexiones sobre el desarrollo y la competitividad del Pallars.