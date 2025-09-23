Sant Joan de l’Erm estrena nuevos gestores

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La estación de montaña y esquí nórdico de Sant Joan de l’Erm y el refugio de la Basseta tienen nuevos gestores, después que la entidad municipal descentralizada (EMD) Vila i Vall de Castellbò, en el municipio de Montferrer i Castellbò, sacara a concurso la explotación y la gestión de los dos equipamientos. La EMD se vio forzada en el 2020 a asumir la gestión de estas instalaciones para poder garantizar la apertura, después de dos intentos fallidos de licitación. La entidad había decidido volver a externalizar el servicio tras el gran volumen de trabajo que ha representado las últimas temporadas. “El mejor modelo de gestión es el externo, con una empresa especializada que se haga cargo”, indicaron ayer fuentes municipales.

Tatiana Jankejova y Lluís Oliva son los nuevos gestores. Cuentan con una experiencia de once años en la gestión de un refugio en el Pallars donde Oliva era el jefe de cocina. Jankejova explicaba ayer que encaran la nueva temporada “con optimismo y ganas de trabajar”. Han mantenido al mismo cocinero y son un equipo de cuatro trabajadores “que ampliaremos en la temporada de nieve”. El nuevo período de la concesión es de siete años. Las cláusulas del nuevo contrato tienen un canon fijo de 36.000 euros al año, que el adjudicatario debe abonar de manera trimestral. Asimismo, se harán cargo del coste del mantenimiento del acceso desde el núcleo de Sant Andreu hasta el dominio esquiable.