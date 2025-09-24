El Gobierno dice que las pulseras antimaltrato funcionan correctamente

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, insistió ayer en que “se han superado todas las dificultades” que se han detectado con la gestión de las pulseras de control telemático de agresores machistas y que “todo funciona”. Redondo incidió en que ninguna víctima ha sido asesinada portando este sistema de protección y que ese es el resultado que se debe valorar. “Es un sistema que funciona, que salva vidas a diario y que además está conectado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y cada vez son más jueces los que confían en este sistema”, aseveró. A su juicio, es significativo que en 2018 hubiera 1.800 pulseras instaladas y actualmente sean más de 4.500. En este sentido, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, respaldó la gestión de Redondo, e insistió en que “funciona” y es “seguro”. Tras la reunión del Consejo de Ministros, denunció con “rotundidad” la “postura indecente del PP” al lanzar bulos y “jugar con el miedo de mujeres vulnerables”.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció la “negligencia culpable” del Gobierno con las mujeres maltratadas tras “los gravísimos fallos” en las pulseras telemáticas y ha criticado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, siga guardando silencio ante lo ocurrido con esos dispositivos.

Por otro lado, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Esther Erice, reveló que, tras recibir “quejas” de jueces a finales de 2024 y comienzos de 2025 sobre “disfunciones” en las pulseras antimaltrato, abrieron un debate con los jueces sobre la utilidad de estos dispositivos y presentarán las conclusiones en la reunión del Pleno del Observatorio, que se celebrará en octubre.