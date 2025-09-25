Plan para unificar políticas en Les Garrigues Altes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La conselleria de Territorio ha abierto un proceso participativo con la voluntad de garantizar la transparencia, la calidad democrática y la incorporación de los vecinos a la elaboración del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal (POUP) de Les Garrigues Altes. Este proceso va dirigido al vecindario, entidades, colectivos y agentes del territorio implicados. La Generalitat impulsa este plan con el fin de dotar a esta zona de un marco urbanístico común y coherente en los diversos municipios que la forman y que comparten realidades sociales, territoriales y económicas similares. El POUO es una herramienta para ofrecer una respuesta conjunta a la problemática de la despoblación o la falta de vivienda de alquiler. La zona la forman Bellaguarda, Bovera, La Granadella, Granyena, Juncosa, El Soleràs, Els Torms y El Cogul.