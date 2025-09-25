La Plataforma antiincineradora de Juneda dice que las obras que han empezado en Tracjusa son ilegales

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Plataforma aturem la incineradora a Juneda que se opone al proyecto de ampliación y construcción de una gasificadora en la planta Tracjusa asegura que las obras iniciadas esta semana en la instalación son ilegales. Lo dicen con base a las condiciones fijadas por el acuerdo de alcaldía del 11 de marzo donde se concedía la licencia de obras.

En este sentido, afirman que GAP Cooperativa y Griñó, promotores de la obra, no han hecho la cesión de 1.283 metros cuadrados al ayuntamiento y tampoco se han derribado los vestuarios del almacén. Los servicios jurídicos de la plataforma presentarán un requerimiento al Ayuntamiento de Juneda pidiendo la paralización de las obras de forma inmediata.

Después del anuncio hecho este miércoles por GAP Cooperativa sobre el inicio de las obras de la nueva Tracjusa, desde la plataforma contraria han criticado “la arbitrariedad y prepotencia” que han exhibido los promotores y lo han calificado de una “exhibición mediática” ante el contencioso presentado por la misma plataforma recurriendo e impugnando la licencia de obras.