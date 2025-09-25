Trabajos a destajo para modernizar Pinyana sin perder ayudas de la UE

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Una quincena de máquinas y más de 60 personas trabajan a destajo para acabar la modernización del regadío del sector 3 de Pinyana en junio del próximo año para no perder las ayudas de la UE a través de los fondos Next Generation. Se trata de un proyecto que transformará las infraestructuras de riego en 1.880 de los municipios de Corbins, Benavent de Segrià, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Lleida y La Portella.

Esta intervención, financiada por la UE en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene como objetivo mejorar la eficiencia hídrica y garantizar un uso sostenible de los recursos de la zona. El proyecto incluye la instalación de tuberías de polietileno de 71 centímetros de diámetro y otras mejoras técnicas que permitirán a los regantes que ahora riegan a manta reducir el gasto de caudales al sustituir la red de antiguas acequias por un sistema de tuberías a presión. Las obras de colocación de las conducciones están siendo ejecutadas por la empresa Irriga Water Solutions, especializada en la modernización de los sistemas de riego. La intervención está presupuestada en más de 30,5 millones de euros de los que los regantes pagarán tras el periodo de financiación de 50 años un 70%, mientras que el 30% va a cargo de la Administración. El grueso de las obras se inició a primeros de este año.

El coste final de la modernización por regantes ascenderá a 13.000 euros por hectárea, que algunos ya han criticado por ser muy elevada y tener que hacerse a 50 años vista cuando el sector agrario es uno de los más envejecidos. El presidente del Canal, Ramon Piqué, señaló que es la única alternativa ya que no se puede mantener el riego a manta, sobre todo, cuando se plantea un recorte de dotaciones con el cambio climático.