Cuenta atrás para la demolición del depósito de la plaza Capdevila

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El depósito de agua de la plaza Capdevila de Guissona tiene los días contados. Esta semana se han iniciado los trabajos previos a su demolición. En 2022 la reforma de este espacio fue una de las propuestas más votadas en los presupuestos participativos. Cuando se aprobó de forma inicial el proyecto, un vecino presentó alegaciones, solicitando derribar el depósito, construido en la década de los 60. Era una actuación que el consistorio no había planteado inicialmente. Por ello, en marzo del 2024 se impulsó una consulta popular en la que participaron 250 personas del municipio y un 54,4% votó mantenerlo como elemento identitario. Posteriormente, 20 vecinos de la plaza presentaron instancias para solicitar su demolición y el equipo de gobierno replanteó su decisión. Se encargó un estudio que determinó que no tenía ninguna funcionalidad ni valor patrimonial y tomaron la decisión definitiva de derribarlo.

El proyecto se desarrollará en tres fases: la demolición del depósito a cargo de la empresa Enderrocs Rull por un importe de 18.000 euros, la nueva pavimentación, una zona ajardinada y el espacio infantil con un presupuesto de 71.000 euros y la mejora de las fachadas con un convenio entre el ayuntamiento y los vecinos de la plaza.