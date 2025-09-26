Detenido por robar una botella de ginebra de un supermercado de Guimerà y herir al vigilante

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este jueves a un hombre de 39 años como presunto autor de un delito de robo con violencia y lesiones en un supermercado de Guimerà. El individuo, que cuenta con antecedentes, fue arrestado después de intentar sustraer una botella de ginebra y agredir al vigilante de seguridad que intentó impedirlo.

Los hechos tuvieron lugar ayer tarde, cuando el sospechoso entró en el supermercado y escondió una botella de ginebra dentro de sus pantalones. El vigilante de seguridad, que lo conocía por incidentes anteriores, observó la acción y procedió a intervenir cuando el hombre intentaba salir del establecimiento después de realizar una compra mínima.

Según fuentes policiales, cuando el personal de seguridad le pidió que devolviera el producto que había sustraído ilegalmente, el hombre hizo caso omiso y se enfrentó violentamente al vigilante. La situación derivó en un forcejeo que acabó con los dos en el suelo, resultando herido el trabajador de seguridad.

Una patrulla de los Mossos d'Esquadra acudió al lugar de los hechos y procedió a la detención del hombre por un presunto delito de robo con violencia y lesiones.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cervera.